Sportoase Stede Akkers klokt af op 170.000 bezoekers Toon Verheijen

18 januari 2019

17u12 0 Hoogstraten Sportoase Stede Akkers heeft 2018 afgesloten met 170.000 bezoekers. Een lichte stijging ten opzichte van het jaar ervoor, maar anderzijds ook ver onder de initiële verwachting bij de opening drie jaar geleden. Toen werd voor het derde levensjaar gehoopt op meer dan 240.000 bezoekers.

Exact drie jaar geleden, in januari 2016, opende Sportoase Stede Akkers de deuren. Toen werd gehoopt om het derde levensjaar af te klokken op meer dan 200.000 bezoekers. Die kaap werd niet gerond, want Stede Akkers klokt af op 170.000 bezoekers. “Het cijfer ligt inderdaad lager, maar toch zijn we nog meer dan tevreden”, vertelt directeur Michael Schouwaerts. “Het zijn vooral de zomermaanden die ons parten hebben gespeeld. Het begon al in april met het goede weer en het heeft ook tot lang na de zomer geduurd. Dat heeft ons zeker bezoekers gekost, want mensen gaan kiezen dan sneller voor buitenactiviteiten zoeken met warm weer. Maar we zijn meer dan tevreden. We hebben een trouw vast publiek en de zwemclub die is opgestart barst ook uit haar voegen en moet zelfs met een wachtlijst werken. Ze hebben zelfs een ledenstop ingebouwd.”

Sportoase telt ondertussen veertien vestigingen en gaat dit voorjaar de kaap van 25 miljoen bezoekers ronden. Dat zal ergens in de lente gebeuren.