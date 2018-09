Spijker heeft 'strafste oog voor elkaar' 04 september 2018

De leerlingen van basisschool Spijker willen dit jaar een gooi doen naar de titel van 'Strafste Oog voor Elkaar'-school. Ze kregen daarvoor zelfs twee speciale juryleden over de vloer. Ze legden de leerlingen op de rooster met een aantal moeilijke vragen, maar ze slaagden met vlag en wimpel voor de eerste test. Nu zullen alle klassen de komende dagen en weken opvallende brillen in elkaar knutselen. Voor Ruud Oomen (31) was het zijn vuurdoop als nieuwe directeur. Hij volgt Marc Vanwijn op die vorig jaar met pensioen ging. "Het is wat aanpassen, maar het is een boeiende uitdaging", vertelt Ruud Oomen. "De leerlingen gaan voorlopig niet te veel merken van de directeurswissel. Alles stapje voor stapje. Ik moet zelf ook nog veel leren", lacht Oomen.





(VTT)