Speurders ontdekken drugslab in Beeksestraat 16 augustus 2018

02u32 0 Hoogstraten Speurders van de politie Noorderkempen zijn maandagavond kort voor middernacht binnengevallen in een pand aan de Beeksestraat en troffen er een drugslabo aan. Verschillende personen werden opgepakt.

Het labo werd maandagavond rond de klok van 23.30 uur ontdekt in een pand aan de Beeksestraat in Meer. Omdat er sprake was van mogelijk gevaarlijke stoffen waaronder heel wat chemicaliën, werd meteen de brandweer opgetrommeld. Er moesten ook metingen gedaan worden of er niet te veel schadelijke stoffen in de lucht zaten. In de loop van dinsdag werd dan ook de Civiele Bescherming erbij gehaald die met verschillende vrachtwagens ter plaatse kwam om mee de opruimingswerken te doen.





Amfetamines

In de zaak van het amfetaminelab werden maandagnacht/ dinsdag verschillende personen opgepakt en verhoord. Een precies aantal willen politie noch parket bevestigen. Het parket geeft wel toe dat er een labo is aangetroffen. "We kunnen momenteel nog geen verklaring geven over hoe lang het lab al actief was en wat er precies geproduceerd werd", zegt Inge Delissen, woordvoerster van het parket in Turnhout. "Dat zal verder onderzoek moeten aantonen."





Lozingen

Directe buurtbewoners wilden liever niet reageren op de vondst van het lab in hun wijk. Er wordt ook nagegaan of er op een of andere manier illegale lozingen van chemicaliën zijn gebeurd. (VTT)