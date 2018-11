Speelbabbel verhuist naar Stede Akkers Toon Verheijen

06 november 2018

20u44 0 Hoogstraten De Speelbabbel verhuist vanaf 9 november naar een nieuwe locatie. Ze zijn dan terug te vinden in het lokaal dienstencentrum Stede Akkers.

De nieuwe stek van De Speelbabbel bevindt zich in het lokaal naast het consultatiebureau van Kind en Gezin. De werking zal voortaan plaatsvinden op vrijdag van 9 tot 11.30 uur en dus niet meer op woensdag. De Speelbabbel is een ontmoetingsplaats voor kinderen tussen 0 en 3 jaar samen met hun mama, papa, grootouder of oppas.

De Speelbabbel wil (groot)ouders helpen bij het stimuleren van de ontwikkeling van hun kind. De kindjes kunnen er wennen aan een andere omgeving en leren spelen in groep zodat de stap naar een kleuterschool minder groot is. Je kan het ook zien als een uitje voor ouders en oppas. Ze kunnen gezellig met elkaar babbelen terwijl de kleintjes spelen, en tips en ervaringen uitwisselen. Bij vragen over opvoeding of gezinsondersteuning zullen de medewerkers info geven of doorverwijzen.

De feestelijke opening is op vrijdag 9 november om 9 uur. Er is dan extra animatie voor de kindjes zoals een schminkster en een ballenbad.