Speelbabbel opent op nieuwe locatie in Stede Akkers met feestje Toon Verheijen

09 november 2018

14u14 0 Hoogstraten De bezoekers aan de Speelbabbel deze ochtend hebben de week op feestelijke wijze afgesloten. Voor het eerst konden ze immers op de nieuwe locatie terecht.

De Speelbabbel startte in 2016 als een ontmoetingsplaats voor kinderen tussen 0 en 3 jaar die samen met hun mama, papa, grootouder of oppas er even tussenuit willen en anderen willen ontmoeten. De kindjes kunnen er wennen aan een andere omgeving en in contact komen met andere kindjes en volwassenen. Zo zal de stap naar de kleuterschool minder groot zijn. Ze kunnen er ook op ontdekking in het gevarieerde aanbod van speelgoed.

De Speelbabbel startte in de lokalen van Stekelbees Hoogstraten in de Karel Boomstraat, maar zit sinds vrijdagochtend in het lokaal dienstencentrum Stede Akkers naast Kind & Gezin. Voor de bezoekers was er gisteren extra animatie voor de zoals een schminkster en een ballenbad.