Special guest, 7 dj's... en 3 bussen uit Nederland 14 juni 2018

02u43 0

Het WK-dorp in Hoogstraten is gisteren gestart met de opbouw van het terrein. De tweede wedstrijd tegen Tunesië op zaterdag 23 juni wordt een mini-festival met een special guest. Die namiddag zal Fonky uit Spitsbroers heel de namiddag en avond voor de sfeer zorgen. "De opstelling blijft hetzelfde als de vorige edities", vertellen de organisatoren van deze editie Nick Jorissen, Niels Joosten en Ken Herrijgers. "Voor onze sponsors voorzien we wel een apart gedeelte. We hebben ook weer een frituur waarvan we de opbrengst volledig gaan weggeven aan een goed doel. Dat zullen dit jaar enkele projecten zijn in Senegal." Vooral de wedstrijd tegen Tunesië wordt voor de organisatie een hoogtepunt. "Dan starten we al om 12 uur 's middag met muziek", vertelt het trio. "Special guest is dan inderdaad Andy Fonck uit Spitsbroers zijn. We hebben in totaal een zevental dj's die ook na de wedstrijd nog enkele uren voor sfeer zorgen. Wij krijgen die dag ook drie bussen uit Nederland om voor ons te supporteren. De festiviteiten stoppen wel om 22 uur zodat iedereen daarna onze horeca kan opzoeken." (VTT)