Spandoek N-VA in brand gestoken 03 juli 2018

De sperperiode voor de verkiezingen is voor N-VA in Hoogstraten in mineur begonnen. Een groot spandoek dat ophing bij Dirk en Sandra Geuens aan de Wereldakker is zondagmorgen omstreeks 4 uur in brand gestoken door vandalen. De partij overweegt klacht in te dienen. "Iedereen heeft uiteraard recht op een eigen mening, maar je kan dat ook met woorden doen in plaats van met vandalisme", zucht Faye Van Impe. "Tot zover daar dus onze zomerwensen. Straks durft niemand nog campagnemateriaal gebruiken." (VTT)