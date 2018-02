Sluikstorter? Stad ziet u 24 februari 2018

02u30 0 Hoogstraten Het stadsbestuur van Hoogstraten gaat twee mobiele camera's aanschaffen om ie zwerfvuilproblematiek aan te pakken. De camera's kunnen eventueel ook ingezet worden om andere vormen van overlast - zoals het wildplassen in het Peperstraatje - aan te pakken.

Vanaf volgende week worden er een aantal testcamera's geplaatst. Enkele dagen ontdekte oppositieraadslid Koen Van Leuven (Hoogstraten Leeft) nog een sluikstort op Den Dijk. Uit reacties bleek dat daar schering en inslag te zijn. "De camera's kunnen zo opgesteld worden dat ze 24 op 24 en 7 op 7 de locatie in de gaten kunnen houden", zeggen burgemeester Tinne Rombouts en schepen Ward Baets. "De voorbije jaren hebben we 24 locaties waar regelmatig zwerfvuil ligt, opgelijst, zoals Den Dijk, de Kolonie in Wortel, de Bosuil of Lage Rooy. Maar ook midden in de centra hebben we overlastplaatsen. We hopen vooral dat de camera's een ontradend effect hebben en dat we sneller daders gaan kunnen identificeren. Vorig jaar hebben we zo 9 daders kunnen betrappen. In 2016 waren dat er 13. Wie betrapt wordt, riskeert een GAS-boete tot 250 euro." De stad blijft ook inzetten op sensibilisering. Zo wordt er tussen 14 en 21 april een lenteschoonmaak georganiseerd en zoveel mogelijk glas en -afvalcontainers worden ondergronds gelegd. Glasbollen zijn nu vaak een geliefde locatie voor zwerfvuil. (VTT)