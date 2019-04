Slagen en verwondingen, afpersing, vandalisme, drugs en verboden wapens: jongerenbendes teisteren Noorderkempen Politie verhoogt toezicht op fuiven en jeugdactiviteiten Toon Verheijen

05 april 2019

21u26 17 Hoogstraten De politiezones Noorderkempen, Voorkempen en Grens verhogen de inzet tegen de jongerencriminaliteit die al maanden de regio teistert. Jongeren tussen 12 (!) en 17 jaar oud maken zich schuldig aan slagen en verwondingen, afpersen, drugs, vandalisme en verboden wapendracht. Op elke fuif in de regio is er verhoogd politietoezicht. De feiten begonnen in Hoogstraten, maar deinden uit naar Brecht en Loenhout/Wuustwezel. “Als ouders kinderen niet meer alleen over straat durven laten gaan, dan moéten we daadkrachtig ingrijpen”, zegt burgemeester Dieter Wouters (CD&V) van Wuustwezel. Een van de aanstokers zit momenteel opgesloten in Everberg.

De voorbije weken kwamen er vooral uit de regio Loenhout signalen dat groepjes jongeren zich gingen ‘uitleven’ op fuiven of zelfs gewoon op straat andere jongeren lastig vielen. Het bleef dan niet alleen bij lastigvallen, maar er werden ook rake klappen uitgedeeld. Vandalisme en drugsgebruik werden ook meermaals gesignaleerd. De feiten deden zich dikwijls voor in de omgeving van openbare gebouwen. “We hebben ondertussen al een groot aantal jongeren kunnen identificeren”, zegt Patrick De Smedt van de politiezone Grens.

“We maken daarbij altijd gebruik van onze VIP-methode, de very-irritating-police. Dat wil zeggen dat we elke jongere die we betrappen meenemen naar het politiebureau en dat we de ouders contacteren om hem of haar te komen ophalen. We zullen bij elk misdrijf ook een proces-verbaal opmaken. Voor jongeren die echt zware feiten plegen of andere jongeren aanzetten tot het plegen van feiten, schakelen we ook meteen het parket en de jeugdrechter in. We beseffen dat het soms om meelopers gaat, maar ook dan is er een hard signaal nodig.” Het gaat om jongeren uit Borgerhout, Merksem, Kapellen, Beerse, Hoogstraten en Rijkevorsel.

Extra controles

Overal in de politiezone Grens (Kalmthout Wuustwezel, Essen), maar ook in Brecht en Hoogstraten is er al weken of zelfs maanden verhoogd toezicht van de politie in de omgeving van fuiven, maar ook op andere openbare plaatsen. Ook scholen zijn ingelicht en houden mee een oogje in het zeil. “Wij pikken dit echt niet meer”, zegt burgemeester Dieter Wouters van Wuustwezel. “Het is al erg gekomen dat organisatoren van fuiven smeken om politieaanwezigheid. Dat lijkt wel de omgekeerde wereld. Ik heb zelfs al ouders gehoord die hun kinderen niet meer met de fiets naar de jeugdbeweging durven laten gaan. Er zijn zelfs al filmpjes opgedoken over vechtpartijen en dergelijke. Dit moet echt gestopt worden.”

Opgepakt

Maar niet alleen in Loenhout leeft het. Ook in Brecht is dat het geval net als in Hoogstraten. Daar lijkt overigens alles te zijn begonnen omdat daar ook veel jongeren van Wuustwezel en andere omliggende gemeenten naar school gaan. In Hoogstraten werd zelfs een minderjarige opgepakt en geplaatst in Everberg wegens te ernstige feiten. “We hebben voor het eerst melding gekregen in augustus van vorig jaar”, zegt burgemeester Marc Van Aperen (Hoogstraten Leeft) van Hoogstraten. “In het Rozenkranspark werden toen heel wat dingen gesignaleerd en daar is toen ook wel ingegrepen. Baldadigheden, vechpartijen, vandalisme, drugs. Er wordt wel volop aan gewerkt. Scholen, CLB, straathoekwerkers, de politie. Iedereen werkt mee om het in te dijken, want het waren of zijn toch wel verontrustende feiten.” Dat beaamt ook Sven Deckers (N-VA), burgemeester van Brecht. “Eind december hoorde ik er voor het eerst van en sinds begin januari werken we er serieus op. De laatste tijd lijkt het bij ons wel rustiger, maar we moeten er op blijven werken. Dit zijn zeker ernstige feiten. Drugs, vandalisme, verboden wapens. Dat zijn dingen die hier niet thuis horen en zeker niet onder jongeren.”