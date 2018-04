Slachtafval van schaap gedumpt 11 april 2018

02u46 0 Hoogstraten In de 's Boschstraat is een huisvuilzak gedumpt met daarin de volledige huid mét wol van een schaap . Het gaat waarschijnlijk om resten van een illegale thuisslachting.

Behalve het slachtafval werden in de gracht een tiental andere zakken en wat houtafval achtergelaten. "Elk sluikstort analyseren we op sporen van de dader. Maar het is de eerste keer dat we iets horen van slachtafval", vertellen burgemeester Tinne Rombouts en schepen Ward Baets (CD&V). "We gaan dit zeker onderzoeken."





De stad liet de zak gisteren meteen ophalen. Opvallend detaill: tot voor kort hing op de plaats waar nu de zakken zijn achtergelaten een testcamera tegen sluikstorten. "We hebben de camera's getest en er waren enkele bemerkingen", zegt Rombouts. "Daarom hebben we besloten over te gaan tot een ander soort camera, maar daarvoor moet de aankoopprocedure nog opgestart worden." Baets geeftf ook nog mee dat het sluikstorten in de Mouterijstraat ondertussen fel verminderd is. "Al hopen we nu wel dat het probleem zich niet gaat verplaatsen." De stad heeft een lijst van 24 prioritaire locaties die extra in het oog gehouden worden. Den Dijk, Wortel Kolonie, Bosuil, Lage Rooy en de 's Bosschstraat zijn daar enkele van. Deze camera's moeten ontradend werken, maar vooral de pakkans vergroten zodat daders niet ongestraft blijven. (VTT)