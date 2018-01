Skatestunt Jef (20) levert 1.700 euro op HOOGSTRATEN-ANTWERPEN-HOOGSTRATEN: 170 KILOMETER OP ÉÉN DAG VOOR KOTK TOON VERHEIJEN

02u29 0 Ton Wiggenraad Jef werd gisteren in Hoogstraten met open armen ontvangen door supporters en begeleiders. Hoogstraten Kom Op Tegen Kanker mag binnenkort het mooie bedrag van 1.700 euro bijschrijven op de rekening. Kempenaar Jef Geerts uit Hoogstraten, die in zijn derde jaar Taal- en Letterkunde zit in Antwerpen, verzamelde het bedrag met een opmerkelijke skatestunt. Hij skatete op 1 januari van

Hoogstraten naar 't Stad en terug. En hij legde in Hoogstraten zelf ook nog flink wat kilometers af.





Jef Geerts (20) is een jongeman van zijn woord. Hij trok tijdens de nacht van oud op nieuw zoals beloofd op tijd naar huis om op nieuwjaarsdag zelf om 8 uur stipt zijn skateboard op te stappen richting Antwerpen.





Hij had iedereen uitgedaagd om 10 euro te storten op zijn rekening en per tien euro zou hij dan één kilometer afleggen. Het werden er uiteindelijk 170 en dus 1.700 euro. "Ik ben aangenaam verrast door de vele giften", vertelt Jef. "Ik deed het speciaal voor mijn zus en haar vriend, maar ook voor onze vrienden en familie die al met kanker te maken kregen."





Laenen Via de fietsersbrug keert hij terug naar huis.

Knokken tegen kanker

Jef werd uitgewuifd door enkele vrienden die wél de nacht hadden doorgedaan en kreeg op zijn heenweg het gezelschap van zijn mama Lies Leunen, papa Peter Geerts en vriendin des huizes Gabriëlle Verbaandert. "Ik wilde meedoen omdat mijn man ook aan kanker lijdt", vertelt Gabriëlle. "Ik vond het zo'n superinitiatief van Jef."





Joost Verbaandert, die nier- en blaaskanker heeft maar nog altijd goedgemutst door het leven probeert te gaan, kan zich daarbij alleen maar aansluiten. "Het is mooi dat er mensen zijn die zich zomaar willen inzetten voor anderen. Het siert Jef wel. Ik vind het knap van hem dat hij dat wil doen en zeker op Nieuwjaar. Eerlijk: het doet me wel wat."





Stortregen

Om 8 uur maandagmorgen sprong Jef dus op zijn skateboard en omstreeks 11 uur was hij met zijn gezelschap al in Antwerpen, om uiteindelijk tegen iets na 14 uur weer aan te komen in de Lindendreef in Hoogstraten. "De afstand viel mee en de stijfheid eigenlijk ook. Het waren vooral de vele schokjes die je moet opvangen. En de tegenwind. We hebben helemaal in het begin ook even geschuild in een bushokje, want we waren nog geen twee minuten vertrokken of het begon te stortregenen", vertelt Jef.





Studieboeken wachten

"De volledige afstand hebben we uiteindelijk nog niet kunnen afleggen, maar dat komt nog wel. Ik heb na de rit heen en terug naar Antwerpen nog wel wat kilometers afgelegd in Hoogstraten zelf. Ik ben echt blij dat ik het heb kunnen doen."





Vandaag zal Jef vermoedelijk niet op zijn skateboard staan, want de studieboeken wachten op hem.