Sint-Katharinakerk zoekt kerkwachters 15 maart 2018

02u55 0

De Kerkfabriek is op zoek naar kerkwachters voor de toren van de Sint-Katharinakerk. Die staat in de steigers, de klokken zijn weg, twee glasramen werden uitgenomen. "Het wordt een moeilijke taak om de duizenden toeristen die elk jaar onze kerk bezochten ook dit jaar weer naar Hoogstraten te krijgen en ze goed te ontvangen", zegt Jef Versmissen van de Kerkfabriek. "We zijn blij dat we wel nog altijd op onze kerkwachters kunnen rekenen die op hun vrije momenten de kerk openhouden voor de bezoekers. Voor twee beurten van twee uur (van 13 tot 15 uur en van 15 tot 17 uur) zet de groep per week tien kerkwachters in en daar zijn dus heel wat mensen voor nodig. Daarom doen we elk jaar opnieuw een oproep om nieuwe kerkwachters aan te trekken." Iedereen is welkom op een toelichtingsvergadering op donderdag 22 maart om 14 uur in de kerk. (VTT)