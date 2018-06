Sint-Catharina huldigt leden Jozef en Jef 05 juni 2018

Jozef Mertens en Jef Mertens zijn gehuldigd omdat ze al decennia lang lid zijn van Koninklijke Fanfare Sint-Catharina. Jozef Mertens is al 67 jaar lid van Sint-Catharina. Hij was ook lang ondervoorzitter aan de zijde van Stan Van Hemelen. "Hij verrichte ook veel timmerwerk zoals het instrumentenlokaaltje. Dit is iemand die met hart en ziel zich inzet voor Den Bond. Zo werd onze fanfare in de volksmond genoemd", klinkt het bij het bestuur. Jef 'Rabas' Mertens is 72 jaar lid. "Net zoals je achterneef ben je begonnen op bugel. Later werd je drummer en vrolijkte daarnaast menig trouwfeest op met je band", zegt voorzitter Luc Rombouts. "Wat opvalt is zijn onvoorwaardelijke liefde voor onze fanfare."











(VTT)