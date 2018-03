Schepen vraagt werkgroep voor heraanleg centrum 07 maart 2018

Tijdens de volgende legislatuur zou - volgens huidig schepen van Openbare Werken Michel Jansen (N-VA) - een werkgroep opgericht worden die moet bekijken hoe het centrum van Hoogstraten aangepakt kan worden. "We hebben al wat kleine ingrepen gedaan zoals beter toegankelijke oversteken en een wandelroute", aldus schepen Jansen. "De bedoeling is dat er volgende legislatuur een werkgroep wordt opgericht om een totale aanpak te bekijken. Dat zal dan een werkgroep zijn met het Agentschap Wegen en Verkeer, de horeca, Unizo, de dorpsraad en Erfgoed." Ondertussen is overigens gebleken uit het onderzoek van alle bomen op de Vrijheid dat er geen enkele onstabiel zou zijn. Er moeten dus voorlopig geen exemplaren gerooid worden. (VTT)