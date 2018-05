Schade blijft beperkt voor kledij Heilig Bloed 29 mei 2018

De schade aan de historische vaandels en vlaggen en de kledij van de deelnemers aan de Heilig Bloedprocessie lijkt op het eerste zicht mee te vallen. De vrees was dat de hevige stortbui zondag de nodige beschadigingen zou aangebracht hebben. "Mogelijk is er wel wat schade aan het vaandel van het Heilig Sacrament", vertelt pastoor Bart Rombouts. "De rest van de kledij en de vaandels zal wel droog geraken tegen zondag. Dan gaat de processie opnieuw uit. We hebben geluk gehad dat de meeste groepen direct ergens zijn kunnen binnen gaan en dat ze dus niet de volle lading hebben gekregen." De processie zondag trekt in de richting van het wzc Stede Akkers. (VTT)