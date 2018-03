Schaatspret op Bootjesven... tot politie opdaagt 01 maart 2018

02u41 0 Hoogstraten Bootjesven op Wortel Kolonie is normaal dé trekpleister voor jong en oud bij stevige vriestemperaturen, maar gisteren bleef het wel opvallend stil. Af en toe kwamen wel groepjes afgezakt naar de vijver, maar de politie patrouilleerde geregeld om de eerste durvers van het (te) dunne ijs te halen.

Stéphanie en Gio namen zelfs een thermos warme chocolademelk mee om zich te verwarmen. Vier Nederlanders die professioneel ijshockey spelen in Duitsland haalden in open lucht wat kunstjes uit.





Maar toch was het strikt verboden. Een politiepatrouille kwam ook geregeld langs om de waaghalzen op het ijs op het gevaar te wijzen. "We hebben zeker geen boetes laten uitdelen, maar we hadden de politie inderdaad gevraagd om preventief toezicht te houden", zegt burgemeester Tinne Rombouts (CD&V). "Toen we het ijs hebben gemeten woensdagmorgen (gisteren, red.), was het maar vier centimeter dik. Er waren hier en daar zelfs gaten in het ijs. Wie toch op het ijs gaat, doet dat op eigen risico." Pas bij 8 centimeter het ijs dik genoeg om grote groepen mensen te dragen. (VTT)