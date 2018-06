Rusthuisbewoners genieten van optreden Barbara Dex 20 juni 2018

De bewoners van rusthuis Stede Akkers hebben voluit genoten van een liveoptreden van Barbara Dex. Het ging om een optreden in de Warande in Turnhout, maar dankzij een livestream werd het getoond in 27 rust- en verzorgingstehuizen in de regio. In het wzc Stede Akkers werd er alvast een gezellige boel van gemaakt. Het personeel richtte een ruimte in als theaterzaal in en bood de bewoners een middagvullend programma aan compleet met voorprogramma, dorstlessende drankjes en natuurlijk Barbara Dex live op groot scherm. De interesse van de bewoners was groot en de reacties waren erg positief.





(VTT)