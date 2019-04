Rode Kruis verkoopt stickers voor nieuwe ziekenwagen Toon Verheijen

09 april 2019

19u58 0 Hoogstraten Het Rode Kruis Hoogstraten neemt opnieuw deel aan de jaarlijkse stickerverkoop en dit jaar hebben ze een concreet doel voor ogen. De opbrengst gaat integraal naar de aankoop va een nieuwe ziekenwagen. De huidige is na 20 jaar aan vervanging toe.

Het Rode Kruis organiseert elk jaar een stickeractie waarbij de opbrengst gaat naar de plaatselijke afdeling. “Voor ons is het streefdoel dit jaar duidelijk”, zegt voorzitter Fons Gielens. “Wij zijn momenteel volop aan het sparen voor een nieuwe ambulance. Over twee jaar wordt onze huidige ziekenwagen immers twintig jaar en die is dus dringend aan vervanging toe, want een Rode Kruis zonder ambulance kan ook niet natuurlijk”, lacht Fons Gielens.

Daarom roept het Rode Kruis op om zoveel mogelijk stickers te kopen. De eerste stickers worden op donderdag 25 april verkocht aan het college van burgemeester en schepenen. “De volgende dagen, donderdagmiddag, vrijdag, zaterdag en zondag, zullen wij met een grote groep vrijwilligers onze stickers aan de man brengen. We doen dit vooral aan de supermarkten (Delhaize, Colruyt en Carrefour), maar gaan ook huis-aan-huis rond. Vooor de verandering geen stripfiguur op de sticker, maar de playmobil-mannetjes.