Rik (20) baat pop-upkoffiebar uit, studeert én heeft eigen cateringbedrijf: “Ik werk keihard om mijn droom waar te maken” Toon Verheijen

18 februari 2019

13u18 0 Hoogstraten De 20-jarige Rik Ouwerkerk baat deze week een pop-upkoffiebar uit in het VTI Spijker. Het is een schoolproject, maar ook een oefening voor Riks deelname aan een nationale wedstrijd van Rombouts in maart. De ambitieuze jongeman startte eind vorig jaar ook al een cateringbedrijf. “Mijn droom is een eigen zaak.”

Rik Ouwerkerk (20) is een bezige bij. Hij zit in het zevende specialisatiejaar Drankenkennis aan VTI Spijker na zijn opleiding Restaurant-Keuken.

Eigen cateringbedrijf

In de weekends werkt hij onder meer in café De Hoaghste Tyd en eind vorig jaar startte hij zijn eigen cateringbedrijf SDFB. Ook geeft hij af en toe workshops. Daarbij komt dan ook nog eens de uitbating van de pop-up koffiebar in het VTI Spijker.

“Elke week neemt een andere leerling het roer over”, vertelt Rik. “Je moet zelf een concept bedenken en een plan uitwerken. Ik heb gekozen voor een koffiebar. De meubeltjes heb ik kunnen huren bij een kringwinkel om het wat gezellig aan te kleden. Het is een superervaring en een ideale oefening, want midden maart doe ik, als enige van de school, mee aan de nationale wedstrijd ‘Barista’ van Rombouts.”

Alles zelf doen

Vakleerkracht Gastheerschap Filip Evrard komt ook een kijkje nemen. “De bedoeling is dat ze alles zelf doen. De aankleding, gasten ontvangen, de juiste sfeer en muziek en het financiële plan. Leerkrachten en leerlingen van het zevende jaar mogen er altijd een koffie gaan drinken. Ook particulieren zijn welkom. Een deel van de opbrengst gebruiken de leerlingen om de extra kosten van het zevende jaar zoals onder meer een citytrip naar Barcelona te bekostigen.”

Loeren naar de chef

Rik was 10 toen hij naar Wortel verhuisde speciaal om aan VTI Spijker te lessen te kunnen gaan volgen. Hij wist toen al dat horeca zijn passie was.

“Op mijn achtste was ik samen met mijn ouders op vakantie in Mallorca”, vertelt Rik. “We zaten in een eetcafé in ik was stiekem heel de tijd in de keuken aan het loeren. De chef was een Nederlander en zag mijn interesse. Hij riep me binnen om hem te helpen. Nadien heb ik tegen mijn ouders gezegd: dat wil ik later ook worden. Koken doe ik nog altijd graag, maar vooral koffie, wijn, bier en cocktails zijn mijn passie. Daarom ook dat ik dat zevende jaar erbij doe. Onlangs ben ik ook stage gaan doen bij Pazzo in Antwerpen. Daar hebben ze 350 wijnen. Een hele uitdaging om daar de klanten te bedienen én hen de juiste uitleg te geven.”

Droom

Eind november startte Rik zijn eigen cateringbedrijf op. Super Drinks Fresh Bites (SDFB). “Ik richt me vooral op cocktails in combinatie met hapjes voor bedrijfs- of privéfeestjes”, vertelt Rik. “Maar ik geef ook workshops bier, cocktails en tapa’s. Nu is het nog als bijberoep, maar na mijn studies ga ik er zeker mee voort. En daarna keihard voortwerken in de horeca om wat centen te sparen en een eigen zaak te beginnen.”