Ria Vinckx (Anders) neemt afscheid als raadslid 25 januari 2018

Ria Vinckx neemt ontslag als gemeenteraadslid van Anders. Ze zal in de gemeenteraad van 29 januari opgevolgd worden door Jef Roos die nu nog in de OCMW-raad zetelt. "Sinds juni 2017 heb ik een nieuwe uitdagende en veeleisende job", zegt Ria, "Die is moeilijk te combineren met mijn engagement in de gemeenteraad. Ik volg ook een cursus die heel wat tijdsinvestering vraagt." Fons Jacobs betreurt de beslissing, maar begrijpt ze wel. "Omdat onze raadsleden weinig of niet betrokken worden bij de opbouw van dossiers, moeten we die steeds op korte tijd lezen en bestuderen en daar hebben we iedereen in onze kleine fractie voor nodig. We willen er immers niet voor spek en bonen bij zitten en er niet alleen aanwezig zijn om de zitpenning op te strijken." In de OCMW-raad, die het laatste jaar van zijn bestaan ingaat, zal Jef Roos worden opgevolgd door Tonia Jacobs. (VTT)