Resto Begijnhof keert terug in de tijd CHEF LIEN TOVERT ORIGINELE MENU VAN 1978 UIT HAAR KOKSMUTS TOON VERHEIJEN

07 augustus 2018

02u53 0 Hoogstraten Resto Begijnhof op de Vrijheid blaast dit jaar veertig kaarsjes uit en keert daarvoor terug in de tijd. Chef-kok Lien maakt gerechtjes zoals oprichter Sim Verschueren ze vanaf 1978 op de kaart plaatste.

Sim Verschueren was in de jaren 70 aan de slag in 'den AC', het wegrestaurant in Minderhout, maar de kokskriebels werden sterker en sterker, waardoor hij besloot om een eigen restaurant uit de grond te stampen. Hij had maar twee eisen: het moest in het centrum van Hoogstraten zijn én in een mooi pand. Uiteindelijk vond hij een pand recht tegenover het Begijnhof waardoor ook ineens de naam was gevonden. "Sim koos destijds bewust voor de klassieke Franse keuken waarbij typische gerechten per seizoen de leidraad waren", vertelt huidige gastvrouw Inge Aerts.





Sim lanceerde ook zijn typische kreeftenmenu of een degustatiemenu. Ook asperges waren tijdens het seizoen altijd aanwezig.





Nu veertig jaar later staan die menu's nog altijd op de kaart. Gastvrouw is Inge Aerts. Zij nam de zaak in 2004 over. "Ik werkte al van kindsbeen af mee in de zaak (rond 1985, enkele jaren na de opening, red). eerst als vakantiejob en later als werkneemster. Uiteindelijk heb ik de kans gekregen om over te nemen. Door er al zoveel jaren te werken, kende ik de zaak uiteraard ook een beetje. Het was een droom die uitkwam. Ik heb er nooit eens seconde spijt van gehad. Het interieur hebben we wel volledig aangepakt, jaren geleden al. Van authentiek naar een iets strakker uiterlijk, maar het huiselijke is wel altijd gebleven."





In 2009 met pensioen

Na jarenlang zwoegen en zweten ging Sim in 2009 op pensioen, maar helemaal loslaten kon hij zijn kindje niet. Hij stond er dus nog geregeld achter de kookpotten. Maar ondertussen is hij echt op pensioen en staat Lies, de zus van Inge, achter de kookpotten. Ze heeft ontzettend veel geleerd van haar Sim.





"We houden de klassiekers zeker in ons achterhoofd, maar we proberen ze wel te vernieuwen", vertelt Lies. "Noem het gerust wat eigenwijs (lacht). Een hamburger met scampi, wasabi en wat bacon. Ik hou er wel van om dingen te combineren."





Kreeftenroomsoep

Speciaal voor het feestjaar is er een nieuwe menukaart samengesteld. De linkse kant met gerechten of een menu uit 1978 met onder meer een garnalencocktail of een kreeftenroomsoep als voorgerecht, een paling in 't groen of een tongfilet als hoofgerecht. Tegenover de mini-hamburger met scampi en bacon of een bouillon met dim sum en sesamolie en als hoofdgerecht een ossehaas Robespierre of een zeetong.