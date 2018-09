Resto 136 opent vrijdag de deuren VOORMALIGE CHEF VAN HET EGLANTIERKEN START EIGEN ZAAK TOON VERHEIJEN

05 september 2018

02u26 0 Hoogstraten Niels Van Mechelen opent komende vrijdag zijn nieuwe restaurant '136'. Na tien jaar verlaat hij Het Eglantierken om zijn eigen zaak te starten in het pand waar Lewis was gevestigd. "Het begon héél hard te kriebelen."

Als er iets is waarmee de Vrijheid in Hoogstraten rijkelijk gevuld is, zijn het horecazaken. Recent verdween er eentje met Lewis van chef-kok Thomas Snijders, maar de leegte wordt vanaf vrijdagavond alweer ingevuld. Niels Van Mechelen opent er dan zijn eigen Resto 136.





"De naam was een moeilijke, maar uiteindelijk kozen we de gemakkelijkste weg", lacht Niels. "Het leek me leuk om het gewoon bij de huisnummer te houden."





Eigen weg

Niels werkte tot voor enkele weken bij het gekende (top)restaurant Het Eglantierken helemaal aan het begin van de Vrijheid. Daar startte hij op zijn achttiende.





"Ik werkte er onder meer twee jaar als souschef van Thomas Snijders van Lewis", zegt Niels. "Daarna zelf als chef. Vooral de laatste jaren begon het toch wel te kriebelen om een eigen zaak te starten. Toen Thomas besliste een nieuwe uitdaging aan te gaan, heb ik de knoop doorgehakt."





Niels gaat wel zijn eigen weg. "Ik wilde mijn eigen ding doen. Ik heb ook geen schrik van de concurrentie. Ieder restaurant of eetgelegenheid in Hoogstraten heeft zijn eigenheid. Dat zal ook bij ons zo zijn. Wij zijn bijvoorbeeld ook geen verderzetting van Lewis."





Viergangenmenu

Het concept is vrij simpel. "Mensen kiezen uit een viergangenmenu dat wij samenstellen of de kleine a-la-carte. Er is keuze uit telkens vier starters, voor-, hoofd- en nagerechten."





En de kookstijl? "Een lichte keuken, én ik maak alleen klaar wat ik zelf ook graag lust", lacht. "Gelakt buikspek is wel een van mijn favorieten."





B&B

Aan het pand zelf heeft Niels niet te veel veranderingen aangebracht. "Het was vijf jaar geleden helemaal vernieuwd dus buiten hier en daar een accent hebben we veel behouden", vertelt Niels. "De open keuken blijft ook. Daar hou ik van. De B&B zetten we ook verder. Boven hebben we twee mooi ingerichte kamers."





En nu? Zo snel mogelijk een vermelding in GaultMillau of een ster? "Zolang de klant tevreden is, dan ben ik gelukkig. Ik ga er niet speciaal naar streven. Ik ben zelf nogal bescheiden."





Resto 136 is gesloten op zondag en maandag.





Thomas Snijders van Lewis start binnenkort in Antwerpen met een nieuwe uitdaging. De details volgen binnenkort, maar er is een link met Tomorrowland.





Meer info op www.resto136.be