Resto 136 krijgt na twee maanden al 12 op 20 Toon Verheijen

05 november 2018

18u33 1 Hoogstraten De jonge chef-kok Niels Van Mechelen opende zo’n twee maanden geleden Resto 136 op de Vrijheid in Hoogstraten. Hij nam het pand over van Thomas Snijders die er vijf jaar lang Lewis uitbaatte. Op die korte tijd zet hij meteen een mooie score van 12 op 20 neer.

Niels werkte tot voor enkele weken bij het gekende restaurant Het Eglantierken helemaal aan het begin van de Vrijheid. Daar startte hij op zijn achttiende, maar na tien jaar begon het te kriebelen en wilde hij zijn eigen zaak starten. Exact twee maanden na de opening van de zaak heeft ambitieuze chefkok zijn eerste prijs beet. “We hadden ons aangemeld en na minder dan vijf weken stonden ze hier”, lacht Niels Van Mechelen. “Een beetje onverwacht, maar we zijn enorm trots dat we dit resultaat al hebben kunnen neerzetten. Hopen doe je altijd, maar daarom lukt het nog niet altijd. Leuk en verrassend en ook een signaal dat we toch goed bezig zijn. En uiteraard is het meteen ook een uitdaging om op de ingeslagen weg verder te gaan. Volgend jaar moeten we minstens even goed kunnen doen. Dat moet de ambitie zijn.”