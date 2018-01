Restauratie kunstwerken pas 8 maanden na lek van start 02u31 0

De acht schilderijen van Karel Boom die in mei vorig jaar beschadigd zijn geraakt bij het grote waterlek in het historische stadhuis, zijn gisteren opgehaald door Katrien Van Den Bosch van restauratieatelier Artecura. De werken liepen onder meer schade op door de kalk van de muren dat achterbleef op de werken. De door vocht geteisterde kunstwerken zijn van de hand van Karel Boom. Omdat de echte schilderijen beschadigd zijn door het dynamiteren van de kerktoren in 1944 zijn het enkel nog fragmenten en voorstudies. De restauratie kost zo'n 20.000 euro. Op zondag 22 april zal tijdens Erfgoeddag het resultaat getoond worden.