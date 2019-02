Restaurantrecensie : Resto 136 in Hoogstraten Toon Verheijen

20 februari 2019

08u24 3 Hoogstraten Chef-kok Niels Van Mechelen (28) opende in september 2018 de deuren op de Vrijheid in Hoogstraten. De relatieve nieuwkomer behaalde eind vorig jaar al meteen 12 op 20 in Gault & Millau. Een score die de jonge chef en zijn team meer dan verdienen. Culinair genieten in een gemoedelijke sfeer: dat is Resto 136.

Resto 136 heeft een wat atypische vorm voor een restaurant met een lang gerekte zaal waar slechts plaats is voor enkele tafeltjes. Een meer dan vriendelijke welkom door de zaalbediende en we voelen ons meteen op ons gemak. "Gereserveerd ? Ja? Kiest u gerust zelf een plaatsje." De toon voor een heerlijke avond is gezet. We lopen voorbij de open keuken en ook chef-kok Niels Van Mechelen heet ons van harte welkom. We kiezen uiteindelijk een tafeltje met zicht op de keuken.

Het duurt niet lang of de amuse - parmaham, harisa op basis van paprika en yoghurt - komt op tafel. Meer dan voldoende als binnenkomer, maar vooral ook leuk voor het oog, want de parmaham wordt vers afgesneden in de zaak zelf. Als aperitief kiezen we voor een eenvoudige sherry en cava. De ober laat ons de keuze om à la carte te eten of te kiezen voor het menu. Dat laatste moet wel per tafel genomen worden. "Maar als u iets niet lust, aarzel dan niet om het te melden dan passen we het aan."

Het eerste voorgerecht is een boterzachte zalm, kort aangebakken met hummus en gepekelde wortel. Een smaakcombinatie die het beste doet vermoeden voor wat nog komen moet. Als tweede voorgerecht volgt een consommé van shiitake met coquilles die zeker niet moet onderdoen voor de zalm. Het hoofdgerecht in het menu 136 is gekonfijte eend met snijbonen en zilverui. Helaas is de saus te zout en de eend te droog, waardoor het gerecht een beetje ontgoochelt.

Het tegenvallende hoofdgerecht wordt nadien toch weer goedgemaakt met een meer dan perfect nagerecht. Praliné ijs, knettersnoep en chocoladeparfait. Om het met de woorden van mijn tafelgast te zeggen: een waar culinair orgasme.

Slotsom: Resto 136 is zijn plaats meer dan waard in het Hoogstraatse horecalandschap en zeker een aanrader. 50 euro voor een menu is ook een meer dan schappelijke prijs voor al bij al een culinair hoogstaande keuken. Een vriendelijke bediening, een vlotte en duidelijke uitleg (misschien net iets te snel verteld) bij elk gerecht en een aangename gemoedelijke sfeer. Zeker een aanwinst.

Vrijheid 136

2320 Hoogstraten

0485/57.46.67

www.resto136.be



Viergangenmenu: €50

Voorgerecht: €16-€22

Hoofdgerecht: €20-€28

Nagerecht: €8-€12

Open van dinsdag tot vrijdag van 12 tot 14 uur en van 18 tot 21.30 uur. Op zaterdag van 18 tot 21.30 uur