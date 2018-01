Recordaantal fitnessers voor Sportoase 'SLECHTS' 170.000 SPORTERS, DOEL VOOR 2018 IS 240.000 TOON VERHEIJEN

31 januari 2018

02u44 0 Hoogstraten Sportoase Stede Akkers heeft haar tweede jaar afgesloten met

opnieuw een recordaantal deelnemers aan de fitness en groepslessen. De teller staat op 800, terwijl dat een jaar geleden nog





onder de 600 zat. Het aantal sportende bezoekers blijft wel steken op 170.000. Dat is nog ver van de 240.000 die Sportoase hoopt te halen in het derde jaar.





Nadat er meer dan tien jaar over gedroomd en gepraat werd, opende het zwemcomplex Sportoase Stede Akkers in januari 2016 de deuren. Er werd luidop gedroomd van 200.000 sportende bezoekers en in het derde jaar zouden het er zelfs 240.000 moeten worden. "We zijn voor 2017 inderdaad op hetzelfde niveau gebleven als in 2016 dus zo'n 170.000 sportende bezoekers, zonder rekening te houden met de lopers op de Finse piste en de polyvalente ruimte, die vooral door de vechtsportclubs gebruikt wordt", zegt directeur Michael Schouwaerts. "Wat betreft de zwemmers kenden we een zwakker voorjaar in 2017, door onder meer het goede weer. Bovendien was het voorjaar 2016 sowieso beter, want toen waren we nog maar net open en was alles nieuw. Het najaar heeft echter veel goed gemaakt. Daar zagen we het aantal zwemmers maand na maand toenemen. We weten dat we iets achterlopen op de initiële verwachtingen wat het aantal bezoekers betreft, maar toch kijken we positief vooruit. We waren ook blij dat de 20 miljoenste bezoeker van Sportoase iemand van het complex in Hoogstraten was."





Fitness

Wat betreft sportende bezoekers (water)trappelt Stede Akkers wat ter plaatse, maar op vlak van aantal leden voor de fitness worden de stoutste dromen overtroffen. Waar er vorig jaar al een recordaantal leden was, is dat aantal in 2017 nog eens met een derde gestegen. Er zijn nu meer dan 800 leden.





"Het is duidelijk dat de mensen onze werking weten te appreciëren", vertelt Schouwaerts. "We zijn in het najaar ook gestart met een hele reeks nieuwe groepslessen naast het populaire spinning. Een van de meest succesvolle groepslessen is 'just boxing', gebaseerd op echte bokstraining. Die slaan erg goed aan.





Horeca

Een van de zwakkere punten leek in het begin de horecazaak te zijn.





"Maar uiteindelijk is ook die succesvol overgenomen zodat we nu echt een stabiele uitbating hebben. Dat is uiteraard belangrijk voor de bezoekers", besluit Schouwaerts.