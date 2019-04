Ramkrakers slaan toe bij parfumzaak in Hoogstraten Toon Verheijen

12 april 2019

09u54 0 Hoogstraten Onbekenden hebben rond 5 uur in de nacht van donderdag op vrijdag een ramkraak gepleegd op parfumzaak Ici Paris XL op de Vrijheid. De daders ramden met een donkerkleurige wagen achterwaarts de vitrine. Die geraakte ernstig beschadigd geraakte.

Enkele daders drongen daarna de winkel binnen en probeerden zoveel mogelijk parfum te stelen. In de winkel zelf was er ook redelijk wat wanorde. De buit is niet bekend. De daders zijn gevlucht met de donkerkleurige wagen, die volgens een getuige ook ernstige schade had opgelopen.

Het is niet de eerste keer dat de parfumzaak het slachtoffer wordt van ramkrakers. Ongeveer vier jaar geleden gebeurde dat ook al eens.