Ramen- en deurenproducent Eribel gered 03 september 2018

Ramen- en deurenproducent Eribel aan de Industrieweg is overgenomen door de groep Meyvaert. Enkele maanden geleden werd het bedrijf beschermd tegen schuldeisers en moest het van de rechtbank van koophandel met een reorganisatieplan komen. Dat is dus een overnemer geworden. Die heeft alle activa overgenomen, maar de vennootschappen waarin de ongeveer 110 personeelsleden waren ondergebracht zijn wel failliet verklaard. De overnemer neemt een negentig personeelsleden terug in dienst. Eribel heeft ook nog vestigingen in Lommel en Relegem. Meyvaert is gespecialiseerd in schrijnwerk met glas dat bestand is tegen brand, inbraak en zelfs kogelinslagen. Eribel maakt vooral brand- en inbraakwerende deuren. "We gaan de komende dagen nog wel rond de tafel zitten om de loon- en arbeidsvoorwaarden te bespreken", klinkt het bij Ewout Fransen van ACV. (VTT)