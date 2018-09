Raket gesignaleerd boven De Klimtoren 04 september 2018

Straffe leerlingen daar in de Klimtoren in Meerle. Tijdens de eerste schooldag hebben ze op het einde van de schooldag een (water)raket de lucht ingeschoten net als heel wat mooie kleurrijke vliegers. De ruimte was ook een beetje het centrale thema op de eerste schooldag, want de leerkrachten hadden een mooi ruimtedecor in elkaar geknutseld. Alle leerlingen konden daar ook een foto laten maken. En er liep ook nog een vreemde figuur rond op de speelplaats, want bij de Klimtoren liep ook een ruimtemannetje rond.





(VTT)