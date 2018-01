Raf Raaijmakers is nog ongeslagen met Meer in 2018 27 januari 2018

03u45 0

Derde provinciale A

De winterstop heeft Meer duidelijk goed gedaan. Na drie zware nederlagen op rij voor Nieuwjaar hebben de troepen van coach Raf Raaijmakers zich herpakt met een knappe zeven op negen in 2018.





"Door de afwezigheid van bepaalde jongens hebben we het vorig jaar bij momenten heel moeilijk gehad", vertelt de ex-coach van onder meer Gierle. "Ondertussen hebben we gelukkig wat vertrouwen getankt, waardoor we hopelijk weer vertrokken zijn. Ik zou graag zo dicht mogelijk bij de top vijf kunnen eindigen. Al moeten we dan wel gespaard blijven van blessures, want onze kern is niet heel breed."





Raaijmakers en co. brengen morgen een bezoek aan Donk, dat net als Meer nog niet verloor in het nieuwe jaar. "Met vier zeges op rij doen ze het zelfs nog beter dan wij. Daarom ben ik wel op mijn hoede. Het is bijvoorbeeld niet omdat we de heenmatch met 5-1 wonnen, dat we nu opnieuw over hen gaan walsen. Integendeel, ze zullen niet alleen revanche willen nemen voor die zware nederlaag. Ze kampten in het begin van het seizoen ook met aanpassingsproblemen na hun promotie, maar die zijn ondertussen helemaal van de baan." (KGS)