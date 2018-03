Raadslid: "Stimuleer onderzoek naar dikkedarmkanker" 30 maart 2018

Oppositieraadslid Herman Snoeys vraagt om het onderzoek naar dikkedarmkanker bij de inwoners van Hoogstraten en deelgemeenten te stimuleren. Elk jaar krijgen meer dan 6.500 Vlamingen te horen dat ze dikkedarmkanker hebben. Jaarlijks sterven er ongeveer 1.750 mensen aan deze ziekte. "Met het 'Bevolkingsonderzoek dikke darmkanker' zouden in Vlaanderen tot 400 sterfgevallen per jaar kunnen voorkomen worden. Door deze kanker vroeg op te sporen, geneest 95 % van de patie¿nten", zegt gemeenteraadslid Herman Snoeys (Hoogstraten Leeft). "Ik hoop dan ook dat het stadsbestuur massaal de oproep kan verspreiden om een stoelgangtest te laten doen. Dat kan via affiches in de stedelijke gebouwen, het infozine en de digitale schermen in het stadhuis. Als wij erin slagen dat één Hoogstratenaar niet overlijdt aan darmkanker is het al een enorm succes." Schepen Lieve Janssen (N-VA) is het daarmee eens. "Ongeveer 75% van onze bevolking neemt al deel. Dat is meer dan het Vlaamse gemiddelde van 65%. De huisartsen stimuleren het ook. We proberen het liefst te laten samenvallen met de nationale campagne." (VTT)