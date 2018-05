Quiz en opendeur bij de brandweer 14 mei 2018

De brandweerpost Hoogstraten zwiert op zondag 10 juni opnieuw de deuren open voor het grote publiek. Iedereen is er dan welkom om het materieel te bewonderen en voor een drankje en een hapje. Er zullen ook verschillende demonstraties plaatsvinden. Kinderen kunnen ook een rondrit maken in een brandweerwagen. Op vrijdag 8 juni organiseert de brandweer de jaarlijkse quiz. Ploegen kunnen inschrijven via brandweerhoogstraten@telenet.be. (VTT)