Proefopstellingen school- en fietsstraat worden definitief 30 juni 2018

02u43 0

De stad heeft in samenspraak met de oudercomités en de scholen van De Scharrel in Minderhout en de Meerpaal in Meer beslist om de proefopstellingen rond de schoolstraat en de fietsstraat definitief te maken. De Schoolstraat in Minderhout werd midden mei omgetoverd tot een schoolstraat. Dat is een straat die aan het begin en einde van de schooldag voor een half uurtje wordt afgesloten. In de Donckstraat van Meer werd een fietsstraat uitgeprobeerd. Een fietsstraat geeft fietsers de belangrijkste plaats op de weg.





Momenteel blijft de infrastructuur staan en blijven de regels gelden. De stad Hoogstraten zal dit jaar de testmaatregelen omvormen naar een definitieve situatie. Er komt dus op korte termijn definitieve infrastructuur. (VTT)