Postweg enkel nog voor aangelanden 27 juni 2018

De Postweg, het verbindingsstraatje tussen de Gelmelstraat en de 's Boschstraat wordt voortaan enkel nog een straatje dat toegankelijk is voor aangelanden. Nu mag het verkeer vanuit de Gelmelstraat de straat inrijden richting 's Boschstraat, maar in de praktijk gebeurt dat ook héél vaak door weggebruikers die vanuit de 's Boschstraat richting Gelmelstraat rijden. "Wij hadden ervoor gepleit om de rijrichting om te draaien, maar dat ziet AWV niet zitten", zegt schepen van mobiliteit Marc Haseldonckx (CD&V). "Zij wilden wel een knip realiseren, maar dat zien wij als stad niet zitten. Daarom hebben we nu de beslissing genomen om enkel nog aangelanden toe te laten." Wie na het plaatsen van de verkeersborden die de nieuwe situatie zullen aanduiden nog door het straatje rijdt, riskeert een boete van 187 euro. (VTT)