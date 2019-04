Politie onderschept vrachtwagen vol cannabisplanten op snelwegparking in Minderhout Jef Van Nooten

08 april 2019

11u27 3 Hoogstraten De 37-jarige Bruno V.M. werd in november 2018 in Minderhout (Hoogstraten) betrapt met een voertuig vol cannabisplanten. Hij riskeert een celstraf van 1 jaar en een boete van 8.000 euro.

Bruno V.M. reed in november op de E19 vanuit Nederland richting Antwerpen. Op de snelwegparking in Minderhout werd hij door de politie aan een controle onderworpen. In zijn lichte vrachtwagen troffen de agenten verscheidene dozen aan met in totaal 1.091 wietplanten en cannabisstekjes.

De man verklaarde dat de dozen in Nederland in zijn voertuig waren geladen. Hij zou 200 euro krijgen om de lading naar het station Brussel-Zuid te brengen. “Hij transporteerde de planten op vraag van iemand anders, maar was op de hoogte dat het om cannabisplanten ging”, aldus de openbare aanklager. Naast 1 jaar cel en 8.000 euro boete, vorderde de aanklager ook een verbeurdverklaring van de lichte vrachtwagen.

Bruno V.M. staat sinds zijn arrestatie in november onder elektronisch toezicht. Hij hoopt dat de rechter het effectieve gedeelte van de straf beperkt tot deze voorhechtenis.

Vonnis op 23 april.