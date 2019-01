Politie Noorderkempen houdt drie dagen verkeerscontroles Toon Verheijen

28 januari 2019

18u11 0 Hoogstraten De lokale politie Noorderkempen heeft een heel weekend verkeerscontroles controles gehouden. Er werden verschillende pv’s opgesteld.

De controles vrijdag vonden plaats op de Vrijheid in Hoogstraten, Voort in Meerle, de Beukendreef in Wortel en de Steenweg op Weelde in Merksplas. Op zaterdag waren er verschillende plaatsen in de drie gemeenten verkeerscontroles. De zondag was specifiek gericht op alcohol-en drugs. Die controles vonden plaats op het kruispunt Kapelweg en Meersel en Kapelweg en Dreef in Meersel-Dreef, de Vlimmersebaan in Sint-Jozef Rijkevorsel en de Steenweg op Turnhout in Merksplas.

Er werden niet minder dan 1.200 voertuigen gecontroleerd. Er weden pv’s opgesteld voor drugs in het verkeer (3), alcohol achter het stuur (16), het niet dragen van de gordel (7), geen geldige verzekering (2), vervallen keuring (2), rijden zonder rijbewijs (4) en nog een reeks parkeerovertredingen.