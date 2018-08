Politie geeft tips om drugslabo te herkennen 20 augustus 2018

02u30 0 Hoogstraten De lokale politie Noorderkempen doet een oproep om verdachte handelingen rond woningen onmiddellijk te melden. Dit nadat begin deze week een groot drugslabo werd ontdekt.

Het labo in de Beeksestraat in Meer werd ontdekt nadat de politie al een tijdje ongewone gedragingen hadden vastgesteld rond de woning. Toen een grote vrachtwagen met Nederlandse nummerplaat gesignaleerd werd, sloegen de diensten toe. Het resultaat was indrukwekkend: vier ingerichte productieruimtes en flink wat dozen en vaten met chemicaliën voor de aanmaak van speed en amfetamines.





De politiezone Noorderkempen doet nu een oproep naar de inwoners. "Er zijn verschillende zaken die kunnen wijzen op een labo", klinkt het. "Een vreemde chemische geur rond een woning of schuur, aan- en afrijden van voertuigen op ongebruikelijke tijdstippen, bewakingscamera's of het plaatsen van een omheining." Drugscriminelen willen stallen en schuren huren. "Ga alleen een overeenkomst aan als je de identiteit van de huurders kent. Stel een contract op en aanvaard nooit cash." (VTT)