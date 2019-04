Politie, belastingsdienst en douane innen 3.000 euro aan openstaande boetse bij grootscheepse controle Toon Verheijen

09 april 2019

14u52 0 Hoogstraten De politie Noorderkempen heeft maandag samen met de Vlaamse Belastingsdienst en de douane een verkeerscontrole gehouden op de Lodewijk De Konincklaan in Hoogstraten en ter hoogte van Breebos in Rijkevorsel. Er werden 35 pv’s opgesteld en 3.253 euro aan openstaande boetes geïnd.

De douane en de Vlaamse Belastingsdienst verbaliseerden vier bestuurders die niet in orde waren met hun inschrijving. Acht bestuurders hadden ook nog openstaande boetes staan voor een totaal bedrag van net geen 3.300 euro. Zij moesten die eerst betalen vooraleer ze verder konden rijden.

Maar ook de politie Noorderkempen stelde de nodige pv’s op. Zo bleken vier voertuigen niet in orde te zijn met het keuringsbewijs en bleken twee bestuurders iets te veel gedronken of drugs genomen te hebben. Twee voertuigen waren dan weer niet in orde met de verzekering en één bestuurder werd betrapt terwijl hij een rijverbod had. Daarnaast waren er nog pv’s voor het niet dragen van de gordel (6), rondrijden met Nederlandse handelaarsplaten in België (1), telefoneren tijdens het rijden (1) en het niet bij hebben van alle boorddocumenten (17).

Winkelmandje vergeten

Daarnaast moesten drie voertuigen getakeld worden en probeerden drie bestuurders te vluchten voor de controle omdat ze gedronken handen, de veiligheidsgordel niet aanhad of terugdraaide omdat de bestuurster thuis haar winkelmandje was vergeten. Ook zij werd onderschept door de politie. “Ze zal het geen tweede keer meer vergeten”, klinkt het min of meer sarcastisch bij de politie Noorderkempen.