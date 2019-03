Politie arresteert twee inbrekers dankzij alerte buurtbewoner Toon Verheijen

28 maart 2019

09u36 0 Hoogstraten Een patrouilleploeg van de politiezone Noorderkempen heeft dinsdagnacht twee verdachten kunnen oppakken van een poging inbraak in een voertuig en een fietsdiefstal.

Een bewoner van een woning in de Heidries hoorde om 4 uur ’s nachts het alarm van een auto afgaan. De man ging kijken en zag hoe twee verdachte individuen op een fiets sprongen en op de vlucht sloegen. De buurtbewoner belde meteen de politie.

De patrouilleploeg deed nazicht in de omgeving en kon de twee verdachten oppakken. Het ging om twee 24-jarige mannen uit Doornik en Luik. De twee zijn voor de onderzoeksrechter geleid en die bevestigde hun aanhouding. De lokale recherche van de politiezone Noorderkempen onderzoekt of ze in aanmerking komen voor nog andere feiten.