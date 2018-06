Plantentuin opent speciale studietuin 08 juni 2018

De Plantentuin van de Kleine Boerderij op de Kolonie van Merksplas is een attractie rijker. Er is een speciale studietuin aangelegd. "Het is een inspiratieruimte van zo'n 500 vierkante meter", zegt Wout Oprins. "Alle 250 planten uit het boek 'Planten voor ieders tuin' hebben hier een plaatsje in gekregen. De planten zijn allemaal geschonken door kwekers en alle werk voor dit project is gebeurd door vrijwilligers en scholen. Wij zijn er ook heel trots op dat de vier tuinbouwscholen die er aan mee hebben gewerkt, zowel het boek als de studietuin mee opnemen in hun leerplan. Het boek en dus de tuin wil mensen op ideeën brengen. Hoe groter de diversiteit aan planten, hoe minder kans op plagen en insecten.Bij elke plant komt een QR-code die aangeeft welke kweker ze verkoopt."





(VTT)