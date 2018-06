Personeelsleden Puuur nemen deel aan Stratenloop 05 juni 2018

03u04 0

Een tiental personeelsleden van Puuur hebben zich van hun meest sportieve kant getoond. Ze namen deel aan de stratenloop tijdens de jaarmarkt in Hoogstraten. "Omdat we bij Puuur Huishoudhulp begaan zijn met de gezondheid van onze werknemers maken we van 2018 een echt sportief jaar. In de praktijk betekent dit geregeld samen sporten én een concreet doel vooropstellen. Dat is de stratenloop van Hoogstraten. Plezier maken hoort er uiteraard ook bij."











(VTT)