Passagier bestelwagen overleden na ongeval 15 februari 2018

De passagier van de bestelwagen die maandagavond verongelukte in de John Lijsenstraat in Meer, is dinsdag overleden aan zijn verwondingen. Een bestelwagen kwam uit de richting van Nederland en begon om een onbekende reden even voorbij de grens te slingeren. De precieze omstandigheden worden nog onderzocht. De bestuurder en broer van het slachtoffer liep lichte verwondingen op. Meer details werden niet vrijgegeven. (VTT)