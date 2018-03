Park Den Dijk slachtoffer van vandalenstreken 08 maart 2018

02u26 0 Hoogstraten Een kapot tentzeil, zwerfvuil, omgegooide vuilnisbakken: nee, het gaat niet goed met het park en speelplein Den Dijk tussen de Gelmelstraat en de 's Boschstraat. De dorpsraad vraagt de politie dringend maatregelen tegen de overlast.

Het park Den Dijk werd jaren geleden aangelegd door de stad. Naast een speeltuin voor de allerkleinsten staat er ook een soort van tentzeil waaronder je kan gaan zitten. Her en der staan zitbanken met onder meer zicht op de Mark. De laatste tijd heeft het park aan charme verloren. "Er gebeuren regelmatig dingen die niet horen", vertelt Jef Verheijen, voorzitter van de dorpsraad. "Het grote zeil is in zowat alle hoeken volledig gescheurd omdat jongeren het gebruiken om op te klauteren en niet om onder te gaan zitten. We zien ook regelmatig auto's rijden op Den Dijk hoewel dat niet mag. Regelmatig zijn ook de vuilnisbakken omgegooid of de zitbanken beschadigd. En dan spreken we nog niet over het vuil dat wordt achtergelaten. Het grasplein en de zandbak worden ook regelmatig gebruikt als hondentoilet."





Wijkagent

Vanuit de dorpsraad wordt gepleit voor extra controle én voor een hondenweide. "We betreuren deze zaken echt wel", zegt burgemeester Tinne Rombouts (CD&V). "Onze wijkagent gaat er regelmatig langs, maar kan ook niet alles in de gaten houden. We willen dan ook een oproep doen om elke verdachte zaak te melden. Den Dijk is inderdaad ook een van onze hotspots wat betreft sluikstorten. Daarvoor zijn we nu mobiele camera's aan het testen." De geplande hondenweide lijkt er nog niet meteen te komen. "Toen we het park hebben aangelegd was dat initieel de bedoeling", zegt Tinne Rombouts. "Maar daar werden toen redelijk wat bewaren tegen ingediend zodat het geschrapt is."





De stad overweegt ook om de toegangsweg af te sluiten met paaltjes of een bareel, maar dat moet besproken worden met Pidpa die eigenaar is van de weg naar het park toe. (VTT)