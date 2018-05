Parapenter komt vast te zitten in boom in Minderhout MVBO

07 mei 2018

12u56 0 Hoogstraten Een parapenter kwam deze middag vast te zitten in een boom aan Paterspad in Minderhout (Hoogstraten). Hij wou met zijn parapente de lucht in, maar door de draaiende wind kwam hij in een boom terecht op zo’n 25 meter hoogte.

“Ik vroeg aan de buren of ze een touw hadden of een hoogtewerker”, zei Jef Pauwels (60). “Ze brachten een hoogtewerker maar die was niet hoog genoeg. Daarna hebben ze de brandweer gebeld.” De brandweer kon de man bevrijden, hij liep geen verwondingen op. “Het is eigenlijk zoals vallen met de fiets, maar nu hing ik gewoon in de lucht”, zei hij.

Jef was vroeger werkzaam bij de politie Hoogstraten, maar ging onlangs op pensioen. “Ik doe dit nog niet lang hoor, het is de eerste keer dat ik vast kom te zitten.” Jef hing naar eigen zeggen een uur in de boom, de zware motor van 25kg begon na een tijdje wel door te wegen. Of hij terug gaat vliegen? “Ja hoor, maar nog niet direct want de bescherming van mijn motor is stuk en ik moet nog even kijken of het doek van de vleugel geen scheuren bevat.”