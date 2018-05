Parapente raakt vast in top van boom EX-AGENT (60) WACHT OP 25 METER HOOGTE UUR LANG OP BRANDWEER MARLIES VAN BAEL

08 mei 2018

02u38 0 Hoogstraten Het leven van Jef Pauwels (60) hing gisteren letterlijk aan een zijden draadje: toen de oud-agent met zijn parapente de lucht in wou, draaide plots de wind en raakte hij verstrikt in een boom aan Paterspad op zo'n 25 meter hoogte. De brandweer moest hem bevrijden.

"Ik vroeg aan de buren of ze een touw hadden of een hoogtewerker", zegt Jef. "Ze brachten een hoogtewerker maar die was niet hoog genoeg. Daarna hebben ze de brandweer gebeld." De brandweer kon de man bevrijden, hij liep geen verwondingen op. "Het is eigenlijk zoals vallen met de fiets, maar nu hing ik gewoon in de lucht", zei hij. De parapentesport is een snel groeiende vliegsport die de mogelijkheid geeft om zelf vrij te vliegen en daardoor ook enorm geliefd is bij velen. Een parapente heeft geen motor en past in een rugzak die in de koffer van een auto kan. Met een parapente opstijgen gebeurt al lopend van een helling. Daardoor vult het scherm zich met lucht en neemt het de vleugelvorm aan. Eens de draagkracht groot genoeg is (reeds na enkele meters) verlaat je vanzelf de grond en vlieg je.





Risicosport

Al bij die start is het gistervoormiddag bij Jef misgelopen door de draaiende wind. "Ik doe dit nog niet lang hoor, het is de eerste keer dat ik vast kom te zitten." Iedereen, met of zonder goede conditie, vanaf 16 jaar kan leren om te vliegen met een parapente, er zijn verschillende scholen in België die deze sport aanbieden in hun lessenpakket. "Parapente is een risicosport en zoals bij alle actieve ontspanningsactiviteiten zijn ongevallen nooit helemaal uit te sluiten. Parapente is echter niet onveiliger dan andere actieve sporten, je hebt alleen een goede opleiding nodig. Een goede basisopleiding van ongeveer 30 vluchten of meer is nodig om goed te kunnen vliegen. Als de parapentestudenten slagen voor het examen krijgen ze hun pilotenbrevet om te vliegen", luidt het op de website van vliegclub Airsport uit Korbeek-Dijle. Ook theorie zoals de meteorologie (leren om het weer te lezen, verschillende wolkentypes etc..), aerologie (waarom vliegt een vleugel, wat is thermiek,...) en reglementering (waar mag ik wel of niet vliegen, wat zijn de voorrangsregels,...) is ook belangrijk om te weten en wordt aangeleerd in de opleiding. Jef steeg op vanop een veld van een nabijgelegen landbouwer, waar hij vaak komt. Hij was in zijn carrière werkzaam bij de politie van Hoogstraten, maar ging onlangs met pensioen. Hij hing naar eigen zeggen gisterenvoormiddag een uur in de boom aan Paterspad voor hij bevrijd kon worden. Hij was blij dat hij eindelijk terug naar beneden kon. Hij ruimde daarna zelf zijn materiaal op en reed met de auto terug naar huis. Of hij terug gaat vliegen? "Ja hoor, maar dat zal nog niet voor vandaag zijn want ik moet nog even kijken of het doek van de vleugel geen scheuren bevat."