Papboeren trekken door Wortel 19 februari 2018

02u35 0

De carnavalsstoet van de Papboeren trok zondag opnieuw enkele honderden kijklustigen naar de straten van Wortel. Het warme voorjaarszonnetje zorgde voor een aangename sfeer. Een twintigtal carnavalsverenigingen uit de streek zakten af naar het dorp om er deel te nemen aan de stoet. Vooraf werden wel alle bestuurders van de tractoren of wagens gecontroleerd door de politie om te zien of ze niet te veel gedronken hadden (zie foto). Er was zelfs een vereniging uit het Nederlandse Ulvenhout. "We hadden wel een beetje pech", vertelt deelnemer Nick Verheijen. "We moesten op weg naar de stoet met onze wagen over een bruggetje dat eigenlijk net iets te smal bleek te zijn. Daardoor geraakte onze wagen een beetje beschadigd. Maar dat kon het plezier uiteindelijk niet drukken en we zijn er geraakt." Heel wat deelnemers zijn binnenkort ook weer terug te zien tijdens de Halfvastenstoet in Rijkevorsel op 11 maart. (VTT)