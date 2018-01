Pakkend afscheid van echtgenote ereburgemeester Arnold Van Aperen 30 januari 2018

02u35 0 Hoogstraten Een massa mensen heeft gisteren afscheid genomen van de 78-jarige Maria Tackx uit Meer. De echtgenote van ereburgemeester Arnold Van Aperen overleed op 21 januari, nadat ze enkele dagen daarvoor in het gezelschap van enkele vrienden een hartaanval had gekregen.

Meer dan 1.500 mensen kwamen maandagmorgen naar de kerk om haar een laatste groet te brengen en de familie te steunen. Mensen uit de bedrijfswereld, ex-collega schepenen en burgemeester, talloze vrienden en familie: allemaal waren ze er. "Maria was iemand die graag in het leven stond. Ze heeft alles gegeven voor haar man, kinderen en kleinkinderen. Een vrouw met een gouden hart", klonk het. Het gedachtenisprentje deed bij heel wat mensen een extra traan wegpinken. Op de achterkant sprak Maria iedereen voor een laatste keer toe. "Lieve mensen, met mij is alles goed. Geen pijn en zorgen meer. Ik ben aan de overkant en wacht er op u. Wees vriendelijk, lief en behulpzaam met veel respect en waardering voor elkaar. Maak het leven mooi en aangenaam. En straks, voorzichtig terug naar uwen thuis." (VTT)