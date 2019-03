Paashaas trakteert in omgeving Gemeenteschool (maar niet aan foutparkeerders en hardrijders) Toon Verheijen

Leden van het oudercomité van de Gemeenteschool Hoogstraten hebben vrijdagnamiddag een ludieke actie gevoerd in de omgeving van de school in de Deken Sendestraat. Ze wilden daarbij vooral de foutparkeerders en hardrijders op een ludieke wijze duidelijk maken dat ze in de fout zijn.

“We zijn heel blij dat de stad eerder deze week in de prijzen is gevallen met het project School-straten”, klinkt het bi Greet Verschueren van het oudercomité. “We zijn ervan overtuigd dat dat binnenkort ook in onze schoolomgeving voor meer veiligheid gaat zorgen. Maar wij als ouders van de kinderen op onze school moeten ook het goede voorbeeld geven. Daarom proberen we zelf onze schoolomgeving al wat veiliger te maken. Daarom hebben we vrijdag de foutparkeerders op ludieke wijze op hun overtreding gewezen. Mensen die te voet of met de fiets naar school kwamen of de automobilisten die goed geparkeerd stonden, kregen van ons en de paashaas een paaseitje. De foutparkeerders niet. Er kan alleen maar een veilige schoolomgeving zijn als alle betrokkene zich aan de regels houden.”