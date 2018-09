Oxfam Wereldwinkel weer open na zware brand 07 september 2018

02u48 0 Hoogstraten De vrijwilligers van de Oxfam Wereldwinkel hebben, zeven maanden nadat hun nieuwe winkel getroffen werd door een zware brand, de heropening gevierd. "Het heeft veel moeite gekost, maar het resultaat mag er zijn", zegt Yvonne Vlaminckx.

De Oxfam Wereldwinkel verhuisde begin dit jaar naar de nieuwe locatie op de Vrijheid, maar een week na de verhuis in februari sloeg het noodlot toe. Een hevige brand vernielde het keukentje achteraan en zorgde voor zeer veel rook- en waterschade in de winkel.





"We hebben uiteindelijk nagenoeg alles moeten vernietigen", klinkt het bij de vrijwilligers, onder wie Yvonne Vlaminckx.





"Zeker met de voeding konden we geen risico nemen. Eigenlijk hadden we veel sneller willen heropenen, maar verzekeringstechnisch duurde het allemaal wat langer dan verwacht. Gelukkig kunnen we rekenen op veel vrijwilligers die allemaal de handen uit de mouwen hebben gestoken."





De eerste bezoekers reageren in elk geval positief.





"We hebben veel complimenten gekregen. Heel wat mensen kijken ook spontaan door de vitrine of komen eens binnen. Dat is toch een groot verschil met onze vorige locatie in de Gelmelstraat." (VTT)