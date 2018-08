Oxfam Wereldwinkel klaar voor heropening na zware brand 22 augustus 2018

02u42 0 Hoogstraten Een zware brand zorgde eind februari voor veel schade in de toen nieuwe Oxfam Wereldwinkel. Iets later dan verwacht kan de winkel nu begin september weer heropenen. Het pand waar Oxfam voorlopig zit, wordt dan weer ingenomen door 't Verzetje.

Het noodlot sloeg eind februari toe voor Oxfam Wereldwinkel. Ze waren nog maar net verhuisd naar hun nieuwe winkel op de Vrijheid, toen een brand in het keukentje achteraan voor enorm veel schade zorgde. Heel de inboedel zat onder een dikke roetlaag en achteraan was er veel brand-, rook- en waterschade.





Roetgeur

"Maar eindelijk kunnen we binnenkort weer openen", vertelt Tinnie Franssen van Oxfam Wereldwinkel. "We zijn volop in de weer om alles weer in orde te krijgen tegen begin september, want op de 5de willen we weer open gaan. Al onze vrijwilligers hebben er verschrikkelijk hard voor gewerkt. Heel de winkel is vernieuwd. We hebben niet veel kunnen redden van wat er stond. Het roet was echt overal ingekropen, tot in het kleinste spleetje. Je ruikt het zelfs af en toe, maar de geur wordt elke dag beter (lacht)." Na de brand trok Oxfam tijdelijk terug naar de oude locatie. Die komt nu opnieuw vrij, maar niet voor lang. Welzijnsschakel 't Verzetje heeft immers een overeenkomst gesloten om het pand te huren. De bedoeling is dat zij de winkel openen tegen 17 oktober. Dan is het ook Dag tegen Armoede. (VTT)